Con il ritorno di Lukaku, l'Inter cerca di portare immediatamente il gioco sulla punta e questo, almeno ieri sera contro il Villarreal, è andato a discapito di Asllani. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Quando attaccano poi, i nerazzurri, specie all’inizio, lo fanno soprattutto cercando la profondità, in onore del ritornato Lukaku e di Gosens che parte altissimo, in linea con le punte. Il lancio lungo è stimolato anche dall’assenza di Brozovic. Asllani, reduce da una bella estate, ha la qualità per sostituirlo, ma non ancora la personalità forte per farsi dare palla e resta spesso prigioniero delle linee strette spagnole (4-4-2). Perde anche una brutta palla nell’azione del secondo gol del Villarreal. Insomma l’Inter costruisce poco, soprattutto nello stretto, come faceva invece con disinvoltura nella stagione scorsa”.