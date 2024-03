'Asllani? Lo paragono a Modric': il presidente della Federcalcio albanese non ha dubbi

Kristjan Asllani si è preso l'Inter e in Albania non hanno dubbi sul suo valore, al punto da lanciarsi in paragoni di primissimo livello: con Luka Modric. Nella 27esima giornata di Serie A, il centrocampista ex Empoli ha trovato il suo primo gol in nerazzurro contro il Genoa e, nella sua seconda stagione a Milano, sta conquistando più spazio alla corte di Simone Inzaghi.



IL PARAGONE - Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, ha parlato a Sportitalia.com e ha elogiato Asllani: "Il trasferimento in giovane età in club grande come Inter nascondeva molti rischi, però è riuscito a mantenere il giusto equilibrio grazie alla sua persistenza nel voler rimanere in un posto dove la concorrenza è altissima, specialmente a centrocampo. Quando tutti pensavano che sarebbe stato meglio trasferirsi in un altro club per avere più spazio, non si è demoralizzato e ha aspettato le occasioni giuste. Oggi ha la maturità per giocare con continuità in una squadra così e nelle ultime partite di certo ha messo 'sotto pressione' il suo allenatore Inzaghi. Senza dubbio, è in grande forma e merita più minuti. Non a caso io l’ho anche paragonato a Modric, ho la convinzione che Kristjan diventerà un grande giocatore. Il suo obiettivo primario è diventare un titolare con l’Inter e penso che sia nella giusta direzione".



LA STAGIONE DI ASLLANI - Finora in questa stagione Asllani ha collezionato 24 presenze (16 in Serie A, 6 in Champions Leauge, 1 in Supercoppa Italiana e 1 in Coppa Italia).