"Abbiamo visto diversi video del Bologna, sappiamo che vengono da ottimi risultati, non prendono gol da diverse partite, però noi abbiamo lavorato bene e faremo il nostro meglio". Così Kristjan Asllani, a Inter TV, presenta la sfida di questo pomeriggio contro il Bologna, ultima prima della sosta per le Nazionali.



Si scontrano le due migliori difese della Serie A. Che sfida ti aspetti?

"Sappiamo che anche loro giocano un bel calcio ma anche noi, daremo il massimo per questa partita perché sarà difficile".



Questa e poi le Nazionali...

"Partite come questa sono fondamentali, specie perché sotto gli occhi dei nostri tifosi. Poi partiremo per le Nazionali quindi oggi giocheremo per i tre punti”.



A DAZN: "Calhanoglu è forte in tutto, ma ha una grandissima fase difensiva anche, quella che forse manca ancora a me in questo momento. Tutti i giorni mi dà consigli, sono contento di avere uno così al mio fianco".