Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Kristjan Asllani, centrocampista nerazzurro, ha parlato così:"Tornare qui e rivedere i compagni è un'emozione bellissima. Entrare nello spogliatoio e rivedere i campi è una cosa che ti manca anche quando sei in vacanza. Non vediamo l'ora di ripartire. Ho tantissima voglia, ti manca sempre il campo. Obiettivi? Ne parleremo col mister, ma sappiamo che quest'anno dobbiamo cercare di prenderci soprattutto il campionato".



OBIETTIVI PERSONALI - "L'ultima è stata una stagione bellissima, una grandissima esperienza per me. Speriamo di poter fare ancora meglio quest'anno. La preparazione conta tantissimo, dobbiamo rimettere benzina nelle gambe per cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili al 20 agosto".