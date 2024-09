Inter, Asllani rinnova fino al 2028: è ufficiale, i dettagli

Getty Images

Kristjan Asllani ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter di un altro anno, portando la scadenza a giugno del 2028. Il centrocampista albanese è arrivato dall’Empoli nell’estate del 2021 ed è alla terza stagione in nerazzurro, dove Inzaghi lo impiega principalmente come vice di Calhanoglu. Anche l’annuncio è arrivato in giornata dopo l’intesa totale trovata nelle scorse ore. La partita contro il Monza non è stata la sua miglior prestazione e al triplice fischio sono state molte le critiche rivoltegli. Questo però è un altro discorso e al di là di tutto l’Inter ha giocato d’anticipo per non correre alcun rischio.

Acquistato dall'Empoli - in prestito con obbligo di riscatto per poco meno di 15 milioni di euro - il centrocampista italo-albanese classe 2002 indossa la maglia dell'Inter dall'estate 2022, con cui. In questo principio di stagione è sempre entrato in campo nelle prime quattro giornate di Serie A, mettendo insieme 115 minuti complessivi. In occasione della partita di ieri sera contro il Monza, ha preso il posto di Hakan Calhanoglu ed è sceso in campo per la prima volta da titolare.Attualmente,, risultando tra i giocatori meno pagati nella rosa dell'Inter. Nel corso delle ultime finestre di mercato, il suo nome, interessata a puntare sull'ex Empoli promettendogli un minutaggio superiore di quello avuto negli ultimi due anni in nerazzurro, ma la volontà del calciatore è stata sempre quella di proseguire la sua esperienza a Milano. Ora arriva il rinnovo fino al 2028, con opzione per il 2029, a certificare la volontà reciproca delle parti di andare avanti assieme.