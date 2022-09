Inter, sono pronto. Kristjan Asllani si confessa a Tuttosport, tra gli argomenti trattati quello di vice-Brozovic, a partire dalla sfida con la Roma: "Sono sempre stato a disposizione del mister. Peccato aver perso Marcelo, un giocatore fondamentale per noi. Se però dovesse arrivare il mio turno, beh io sono pronto. Cercherò eventualmente di dare il massimo".



SCUDETTO - "Dobbiamo pensare di partita in partita. Ora c’è la sfida difficilissima contro la Roma, una squadra forte. Vediamo cosa viene fuori, ma dobbiamo per forza giocare per i tre punti. Lavoriamo sempre bene e duramente durante la settimana: sono sicuro che i risultati arriveranno. Scudetto? Certo, per forza ci crediamo, giochiamo per quello".