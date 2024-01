Inter, assalto a Gudmundsson: la risposta del Genoa e la concorrenza

Albert Gudmundsson si è rilevato uno dei migliori giocatori del Genoa, sino a questo momento in stagione: in diciotto partite giocate, l'islandese ha segnato otto gol e servito due assist. Inevitabile, quindi, l'interesse di varie squadre per il calciatore, con alcuni club di A che sono arrivati a presentare offerte importanti al Genoa in questo inizio di mercato. Proposte, però, che sono state respinte dal club ligure. In Serie A, Inter, Roma e Juventus sono pronte a fare nuove offerte per il giocatore per giugno. Lo riporta Sky Sport.