Conte chiama, Vidal risponde. Valverde avrebbe posto il veto alla cessione del centrocampista cileno, ma l'Inter è pronta a sferrare l'assalto decisivo. Dopo la Supercoppa spagnola, che il Barcellona giocherà a Gedda in Arabia Saudita dall'8 al 12 gennaio. Quindi dopo i primi due impegni di campionato del 2020 prima a Napoli e poi a San Siro contro l'Atalanta. I nerazzurri offrono 15 milioni di euro con la formula del prestito con diritto di riscatto senza obbligo, pareggiando l'ingaggio da 5 milioni di euro netti all'anno bonus esclusi.



L'Inter bussa anche alla porta del Chelsea per l'esterno sinistro spagnolo Marcos Alonso e per il centravanti francese Giroud, cercato pure dalla Juventus. Il capocannoniere della scorsa Europa League può arrivare a Milano in caso di una partenza di Politano. Quest'ultimo è richiesto dalla Fiorentina e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è finito anche nel mirino della Roma. Pronta a mettere sul piatto una ventina di milioni e a caccia di un sostituto del turco Under, dato in partenza. Così come Kalinic, Cetin (in prestito) e Juan Jesus, accostato alla Fiorentina. Oltre ai possibili ritorni in dirigenza delle bandiere Totti e De Rossi, il futuro proprietario del club giallorosso Friedkin punta poi a blindare con dei nuovi contratti Pellegrini, Cristante, Kolarov e Zaniolo.