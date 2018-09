Negli ultimi anni il rapporto tra Inter e Atalanta è divenuto sempre più intenso, anche grazie alla sinergia creatasi tra le due famiglie proprietarie dei club, per l’appunto Zhang e Percassi, che vedono alcuni loro interessi intrecciarsi anche al di fuori del campo da gioco. Da apripista a quello che poi è divenuto un rapporto consolidato (Capita che Steven e Luca, rispettivamente figli di Jindong Zhang e Antonio Percassi si vedano a cena a Bergamo), il passaggio di Roberto Gagliardini da Bergamo a Milano, mentre successivamente Bettella e Carraro hanno percorso il tragitto inverso.



OPZIONE BARROW - Le operazioni tra i due club potrebbero non essere finite, anzi: da tempo Piero Ausilio ha messo nei radar Musa Barrow, attaccante classe ’98 che nel finire della scorsa stagione ha iniziato a mettersi in luce in prima squadra. Quest’anno il gambiano giocherà per l’intera stagione agli ordini di Gasperini e a fine campionato la sua crescita ne determinerà il destino. Se sarà già arrivato il momento di spiccare il volo, l’Inter è in prima linea per questo attaccante che ha già suscitato l’interessi di molti club italiani ed esteri.



RIVINCITA TOLOI - Ma non è tutto, perché partendo dall’attacco si arriva anche alla difesa, dove c’è quel Rafael Toloi che vorrebbe nuovamente provare a misurarsi in un grande club dopo la non strepitosa avventura alla Roma. Il brasiliano è molto cresciuto da quando indossa la casacca dell’Atalanta e i suoi progressi non sono rimasti indifferenti a Piero Ausilio, che continua ad osservare con attenzione quello che è uno dei punti fermi di Gasperini. Se ne riparlerà sicuramente più avanti, quando Miranda - probabilmente - deciderà di tornare in Brasile.