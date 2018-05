Spalletti pensa alla sua Inter, quella odierna, che dovrà guadagnarsi l'accesso in Champions nelle prossime due partite contro Sassuolo e Lazio, ma anche a quella del domani, che plasmerà in piena collaborazione con il direttore sportivo Piero Ausilio. Ad oggi arrivano solo smentite, ma la verità è che i due hanno già iniziato a parlarne e sui loro taccuini prende forma l'Inter 2018/19, che potrà già contare su Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez.



ASSE MILANO-BERGAMO - Un buon avvio, ma la strada per la completezza è ancora lunga. Soprattutto in attacco, dove molto cambierà: via Eder, via Pinamonti, Candreva sul mercato e se arriveranno assalti per Perisic nessuno li respingerà con veemenza come in passato. Spalletti pensa al riassetto e in Italia sono molti i profili che raccolgono l'interesse della società di corso Vittorio Emanuele. Nello specifico è con l'Atalanta che l'Inter ha consolidato i rapporti, anche grazie all'amicizia nata tra la famiglia Zhang e quella Percassi che intrecciano i loro interessi anche al di fuori del calcio. Ma è di rettangolo verde che dobbiamo parlare e su quello ci soffermeremo: Spalletti e Ausilio avranno a disposizione Bastoni, ma piacciono moltissimo Barrow ed Ilicic.



ILICIC - Iniziamo dallo sloveno, quello ritenuto maggiormente pronto. La prossima Inter potrebbe ergersi sulla fantasia di due trequartisti in appoggio alla punta e Ilicic potrebbe essere la pedina che rompe gli equilibri, l'uomo che ha nei piedi una decina di gol a stagione e che affiancato a Rafinha alzerebbe il tasso tecnico della squadra. Rimane da convincere Gasperini, che non vorrebbe privarsene. Sono discorsi prematuri.



BARROW - Capitolo Barrow: il gambiano ha immediatamente attivato i recettori di Ausilio, che sogna l'Icardi bis. L'argentino arrivò per 13 milioni dalla Samp, altri mercati e altri tempi, oggi il bergamasco potrebbe già valere di più. Tuttavia Suning ha già dimostrato che gli investimenti, sui potenziali campioni non spaventano, insomma, no ai Pastore, ma sì ai Lautaro Martinez. Al 90% Barrow rimarrà all'Atalanta anche l'anno prossimo, dove giocherà con maggiore continuità, ma di sicuro già dal prossimo mercato saranno molte le squadre che proveranno almeno a bloccarlo e tra queste c'è l'Inter.