Inter a caccia di rinforzi in vista del mercato invernale. Per il centrocampo, ma anche per l’attacco, dove la società nerazzurra cerca un vice-Lukaku. Il nome nell’orbita del duo Marotta-Ausilio è sempre lo stesso, quello di Olivier Giroud. Già allenato da Antonio Conte al Chelsea, il francese è fuori dai piani del club londinese con l’arrivo di Franck Lampard in panchina. Da inizio Premier League in poi ha giocato solo cinque volte, superato nelle gerarchie dei Blues da Abraham e Batshuayi. L’ex Arsenal può cambiare aria già a gennaio e l’assist nelle ultime ore è arrivato anche dal commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps.









L’ASSIST - In vista di Euro2020, il ct transalpino ha così parlato della situazione di Giroud direttamente dall’Assemblea della Federazione: “Lui, come altri giocatori, potrebbero lasciare i loro club a gennaio. La sua situazione al Chelsea non è cambiata in due mesi. Sarebbe meglio per Olivier, naturalmente, andare in un club dove avrebbe più minutaggio. Se non può avere questo tempo al Chelsea, l’idea è quella di poter trovare minuti utili altrove. Sarà una sua decisione. Ma non conosco le opzioni che ha, le possibilità che gli possono dare qualche presenza in più. Se ci stiamo sentendo? Ci siamo visti non molto tempo fa. Come ogni giocatore deciderà. Ma sa che è il lavoro quotidiano con i club a portare in Nazionale. Lui lo sa. Sta a lui decidere tra le opzioni che ha”.



LA SITUAZIONE - In Francia L’Equipe non ha dubbi: Giroud e l'Inter si sono avvicinati nell’ultima settimana, con il Chelsea che ora può trovare un eventuale sostituto, visto che il mercato è stato sbloccato. Il club nerazzurro è l'unico che ha la forza per soddisfare le richieste economiche del giocatore e anche quelle tecniche: vice Lukaku sulla carta, ma prima scelta se dovesse mancare uno tra il belga e Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro. Il centravanti francese resta in attesa di una nuova avventura, l’Inter continua a muoversi ed è pronta a sfruttare l’assist di Deschamps. Giroud lo sa, se vuole una maglia a Euro2020 dovrà disputare una seconda parte di stagione almeno da co-protagonista. Se non da protagonista a sorpresa…