Non solo l’arrivo di Romelu Lukaku. Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione e non è da escludere un colpo anche a centrocampo da qui al 2 settembre. Tutto dipenderà dal futuro di Joao Mario e Borja Valero, entrambi in uscita dai nerazzurri: con la doppia partenza, l’Inter si muoverebbe per rinforzare ulteriormente il reparto dopo gli arrivi di Stefano Sensi e Nicolò Barella. Il sogno indicato dall’allenatore Antonio Conte è uno su tutti: Arturo Vidal. Sotto contratto fino al 2021 e con un ingaggio da 7 milioni a stagione, il cileno è tra i giocatori che possono lasciare il Barcellona da qui a fine stagione.





L'ASSIST - La conferma, nonché assist di mercato per il duo nerazzurro Marotta-Ausilio, è arrivata dall’allenatore del Barcellona Valverde, che a margine della partita contro il Napoli ha dichiarato: "Coutinho e Vidal? Su di loro la penso esattamente come sugli altri. Sono arrivati in ritardo a causa della Copa America e devono rimettersi in forma. L'anno scorso, Coutinho e Vidal sono stati importanti, ma ora c'è maggior concorrenza e devono lottare di più per ottenere una maglia”. Un avviso a entrambi, un assist all’Inter, che continua a sognare il colpo Vidal da qui alla fine del mercato. Tutto è possibile, i segnali di apertura da Barcellona sono costanti. Il cileno ritroverebbe volentieri Conte, suo mentore ai tempi della Juventus…