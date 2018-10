L'Inter corre spedita verso un traguardo che potrebbe condizionare un mese di ottobre che si prospetta terribile almeno dal punto di vista del calendario. La gara contro la Spal potrebbe essere fondamentale per il presente della sosta e per un futuro che vedrà i nerazzurri affrontare in fila il Milan nel derby, il Barcellona in Champions e poi la Lazio. C'è però un'altra Inter che continua a guardare al futuro ed è quella dirigenziale perchè il direttore sportivo Piero Ausilio è tutt'altro che fermo in vista del prossimo mercato.



ASTA PER BERWIJN - In quest'ottica vi avevamo raccontato prima della sfida di Champions League vinta contro il PSV Eindhoven che il club nerazzurro stava monitorando almeno 3 talenti del club olandese. Oggi è arrivato al conferma dall'Olanda tramite il De Telegraaf che l'Inter si è ufficialmente iscritta all'asta internazionale che sta per partire per l'esterno d'attacco classe 1997 olandese, Steven Bergwijn. Il club nerazzurro ha già avviato contatti con il suo entourage, ma dovrà fronteggiare l'offensiva di Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Siviglia e CSKA Mosca.