Classifica attuale

Suddivisione premi:

. Oltre alla questione Europa League (il 5° posto conteso da Roma e Milan permette di evitare i preliminari) e salvezza (ancora un posto, se la giocano Genoa e Lecce), fari puntati sul secondo posto.Almanacchi e soddisfazione a parte, arrivare secondi, terzi o quarti fa differenza. Eccome. Ecco perché Atalanta-Inter (sabato sera) e la doppia sfida della Lazio (stasera con il Brescia e sabato a Napoli) acquisiscono hype e rappresentano un appuntamento da non fallire.Partiamo dai premi della Serie A. I diritti tv vengono spartiti secondo cinque criteri: il 50% viene diviso equamente tra tutti i club, il 20% in base al bacino d'utenza dei propri tifosi, il 10% in base al piazzamento degli ultimi 5 anni, il 5% in base alla storia del club eMa non è tutto. In ballo, infatti, ci sono anche i denari della Champions League. Dei 292 milioni di, 51,5 spettano all'Italia. Di questi, metà verranno suddivisi in base alle partite che verranno disputate nella prossima stagione,. Ecco perché, in un calcio dove i soldi la fanno da padrone, gli ultimi 90/180 minuti di questa Serie A diventano fondamentali...- Inter 79 (una gara da giocare, @Atalanta)- Atalanta 78 (una gara da giocare, vs Inter)- Lazio 75 (due gare da giocare, vs Brescia e @Napoli)- seconda classificata: 19,4 + 7,7 =di euro circa- terza classificata: 16,8 + 5,1 =di euro circa- quarta classificata: 14,2 + 2,6 =di euro circa