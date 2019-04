Il centrocampista svizzero dell'Atalanta, Remo Freuler ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Domenica forse l'Inter sarà ancora un po’ arrabbiata per il 4-1 subito all’andata. Sarà una bella sfida, noi ci proveremo. La questione Icardi non ci riguarda. Ora testa al Bologna, poi vedremo quale sarà la situazione al termine di questi due impegni. In Italia si parla fin troppo di mercato, ma la cosa non mi tocca. Sono concentrato sull’Atalanta e sui traguardi che abbiamo davanti".