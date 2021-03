Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter e dell'Atalanta, parla in vista della sfida tra le due squadre nerazzurre del suo passato: "Sanchez ha avuto molti problemi, ma il giocatore non si discute e la sua storia parla da sola: quando sta bene può essere il titolare e non cambia niente se metti lui o Lautaro. Ilicic invece a volte si demoralizza quando non gioca, a differenza mia che all’Inter sapevo di essere la punta di scorta perché avevo davanti Vieri e Ronaldo e quindi mi concentravo ad entrare, sapendo che la mia partita era al secondo tempo. Poi quando non giochi e sai di essere forte devi stare calmo perché sai che può arrivare il tuo momento. Per stasera dico pareggio con gol".