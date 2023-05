Inter e Atalanta si affrontano nella 37° giornata di Serie A, in una partita cruciale per le ambizioni di qualificazione alla Champions League di entrambe le squadre: gli orobici sono obbligati a vincere per tenere viva la speranza, mentre ai padroni di casa basterebbe un pareggio. Per gli esperti ci sono pochi dubbi: l’«1» oscilla tra 1,81 e 1,84, e appare nettamente favorito sul «2», tra 3,80 e 4. In effetti, nonostante gli ultimi precedenti siano stati quasi sempre molto tirati, la squadra di Gian Piero Gasperini non batte l’Inter in trasferta addirittura da marzo 2014, mentre l’ultima affermazione, avvenuta però a San Siro, risale a novembre 2018. Come anticipato, agli uomini di Simone Inzaghi basta un punto per aggiudicarsi aritmeticamente un posto tra le prime quattro: ecco quindi che la «X» vale tra le 3,50 e le 3,75 volte la posta. All’andata la partita terminò 2-3 per l’Inter, e anche in questo caso sono previsti diversi gol: l’Over, a 1,66, appare nettamente in vantaggio sull’Under, a 2,10, così come Il Goal è ritenuto nettamente più probabile del No Goal, rispettivamente a 1,55 e 2,30. Tra i risultati esatti, l’1-1 si gioca a 7-50, seguito dal 2-1 a 9.