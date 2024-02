Inter-Atalanta: Inzaghi vuole il +12 sulla Juve, segno 1 a quota 1.62

La 26esima giornata della Serie A si è chiusa con le vittorie della Roma e della Fiorentina, ma il campionato italiano non si fa attendere e torna già mercoledì 28 febbraio con i recuperi del 21esimo turno Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta. Il big match di San Siro mette a confronto alle 20:45 due squadre cariche di obiettivi: quella di Inzaghi cerca la fuga Scudetto (+12 sulla Juventus in caso di successo), quella di Gasperini ha in testa la zona Champions, con i bergamaschi che hanno la possibilità di sorpassare il Bologna e riprendersi così il quarto posto in classifica, il tutto a pochi giorni dallo scontro diretto. Le quote sulla lavagna scommesse danno Lautaro Martinez e compagni favoriti a 1.62, contro il pareggio a 4.15 e il segno 2 a 5.25. In campo il primo e il terzo attacco del campionato e i bookmaker pensano ad una gara da Over 2,5 a 1.65, mentre l’Under è a 2.10. Motivazioni molto diverse in Sassuolo-Napoli, in campo alle 18:00, ma la parola riscatto accomuna le due squadre. I padroni di casa stanno vivendo una stagione da incubo e sono in piena zona retrocessione, i campani cercano il primo successo con Calzona in panchina e soprattutto devono avvicinarsi al quarto posto in classifica, ora staccato di 11 punti. Viste le premesse il segno 2 a quota 1.80 sembra essere il risultato più probabile, contro il pareggio a 3.95 e il successo dei padroni di casa a 4.15.