Inter-Atalanta 1-1



INTER

Handanovic 8: Salva sul colpo di testa ravvicinato di Toloi, ma respinge in modo pericoloso al centro dell’area di rigore. Vola a sventare il calcio di rigore di Muriel ed evita la sconfitta all’Inter.



Godin 6,5: Gomez e Ilicic non lo mettono mai in grande difficoltà, buona prestazione sicura.



de Vrij 7: Annulla il poco mobile Zapata e gioca con la solita attenzione. Saltato una sola volta dal rapido Muriel, per il resto è il migliore della retroguardia.



Bastoni 5,5: Una gara perfetta (da 7,5 in pagella) cancellata da un errore stupido e superficiale, per fortuna Handanovic ipnotizza Muriel e gli evita una notte insonne.



Candreva 5: Beffato come un bambino a cui soffiano la merenda proprio sotto al naso, è in vantaggio sul pallone vagante in area ma Gosens lo brucia con un tocco furbissimo e trova il gol del pareggio.



Gagliardini 5,5: Gli alti ritmi del match finiscono, di tanto in tanto, per mandarlo in apnea e lui sbaglia passaggi anche all’apparenza semplici. Non la sua migliore serata.



Brozovic 6,5: Sombrero di destro a Gosens e botta al volo di sinistro che trova attento Gollini. Fa girare la squadra con buon ritmo e funziona bene anche da schermo davanti alla difesa.



Sensi 6,5: La gamba non è ancora quella dei tempi migliori ma piede e cervello girano eccome. L’azione che porta al gol di Lautaro parte da una sua giocata verticale per Lukaku. Esce dal campo e l’Inter non crea più niente. (Dal 26’ s.t. Borja Valero 6: Conclude una bella azione solitaria con un mancino che si spegne di poco a lato.



Biraghi 6: Non va mai in affanno contro Hateboer e propone qualche bel cross ben indirizzato in area di rigore.



Lukaku 6,5: Rocchi fischia l’inizio e nel giro di 4’ colpisce un palo e offre a Lautaro l’assist del vantaggio nerazzurro. Fa a spallate con la retroguardia bergamasca e riesce spesso a scappare di fisico e velocità, anche se poi, dopo il palo, non colpisce più verso la porta avversaria.



Lautaro 7: Primo tempo da mostro sacro, è ovunque e realizza il gol del momentaneo vantaggio. Commette un’ingenuità su Toloi, sarebbe rigore ma l’arbitro e il VAR lo graziano. Cala alla distanza e conte lo sostituisce.

(Dal 35’ s.t. Politano 5: È entrato?)



Conte 6: Domina per un tempo contro l’Atalanta ma quando toglie Sensi dal campo la sua squadra si abbassa e non riesce più a costruire. L’ingresso di Politano non migliora la situazione.





ATALANTA

Gollini 6: Nulla può sulla conclusione ravvicinata di Lautaro, poi è attento in tutte le circostanze.



Toloi 5,5: Stecca l’intervento e spalanca a Lautaro la via del Gol. Prova a farsi perdonare in area avversaria ma Handanovic sventa il suo colpo di testa e il VAR non vede la trattenuta di Lautaro.



Palomino 6,5: Per 90’ fa a Spallate con Lukaku e spesso riesce ad avere la meglio. Rimane a galla.



Djimsiti 6: Nel primo tempo si alza molto in pressing su Sensi e va in difficoltà, migliora nella ripresa.



Hateboer 5,5: Timido, non punge mai Biraghi.



de Roon 6,5: Un po’ in difficoltà nella prima frazione di gioco, cresce alla distanza e prende il mano il pallino del gioco.



Pasalic 5,5: Egoista quando calcia in porta invece di servire Gomez, ottimamente piazzato. Da incontrata fatica non poco contro Sensi piazzato proprio lì di fronte a lui. (Dal 25’ s.t. Muriel 4,5: Entra male e sbaglia il rigore che avrebbe regalato ai suoi la vittoria).



Gosens 7: Gli capita una buona occasione sul mancino ma il pallone colpito al volo finisce in curva. In area avversaria è velenoso come un cobra e beffa Candreva con un tocco che vale il pareggio. (Dal 45’ s.t. Castagne: s.v.)



Ilicic 5,5: Riesce a farsi vedere poco e male. Evanescente.



Gomez 6,5: Nel primo tempo si danna l’anima perché non riesce a farsi trovare tra le linee. Poi alza i giri del motore e migliora la sua prestazione.



Zapata 5: Poco mobile, dà troppi riferimenti a de Vrij che lo annulla. Gasperini lo sostituisce. (Dall’8’ s.t. Malinovskyi 7: Ci mette un minuto a mostrare il suo talento con un meraviglioso sinistro a giro che si stampa sulla traversa. Guadagna il rigore che Muriel fallisce.



Gasperini 6: Soffre molto nel primo tempo, poi sistema la squadra con i cambi.