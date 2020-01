Ultima partita del girone di andata per Inter e Atalanta che nell'anticipo delle 20.45 a San Siro daranno vita a uno dei 3 big match di giornata. Una sfida importantissima per i nerazzurri allenati da Antonio Conte che in caso di vittoria metterebbero pressione alla Juventus e centrerebbero il titolo di campione d'inverno. Vincere sarebbe fondamentale in chiave Champions League anche per i neroblu di Gian Piero Gasperini, quinta alla vigilia a -1 dalla Roma, che sarà impegnata proprio contro la Juventus nel posticipo domenicale.



STATISTICHE - L'Inter non vince da tre partite di Serie A contro l'Atalanta dopo aver trovato cinque successi nelle precedenti sette sfide. L’Inter ha guadagnato 45 punti in questo campionato: dopo 18 gare ha raggiunto questo risultato solo in altre due occasioni e in entrambi i casi ha vinto il campionato. L’Atalanta ha realizzato 48 reti nelle prime 18 gare di questo campionato e con una rete i bergamaschi stabilirebbero il primato di reti realizzate nelle prime 19 partite di Serie A negli ultimi 60 anni. 144 tiri nello specchio per l’Atalanta, seconda in graduatoria nei maggiori cinque campionati europei dietro al solo Manchester City (145). L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha segnato 14 gol nelle prime 18 partite di campionato – è la sua migliore annata a livello di reti a questo punto della stagione. Il fantasista dell’Atalanta Papu Gómez ha segnato sei gol finora in campionato, non aveva mai raggiunto questo risultato in un girone di andata in Serie A.​



FORMAZIONI UFFICIALI

Inter: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.​



