è il secondo appuntamento della 6a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.MARESCACOLAROSSI – PRENNAIV: ABISSOVAR: AURELIANOAVAR: RANGHETTI43' - Altra ammonizione: a Calhanoglu, per intervento in ritardo su Freuler.38' - Regolare il gol di Toloi, il difensore dell'Atalanta è tenuto in linea da Skriniar.20' - Ammonito per proteste Duvan Zapata.19' - Palomino ferma Dzeko lanciato a rete, giallo per il difensore dell'Atalanta.13' - Bastoni trattiene Pessina: ammonito il difensore dell'Inter.5' - Regolare il gol di Lautaro, il VAR conferma che l'attaccante dell'Inter parte in posizione regolare.4' - Subito giallo per Malinovskyi per un pestone a Darmian, protesta l'Atalanta.