Inter-Atalanta: quando sarà recuperata, Gasperini due volte a San Siro in tre giorni

Gianluca Minchiotti

Inter-Atalanta, partita della 21esima giornata di Serie A non disputata nello scorso mese di gennaio a causa del concomitante impegno dell'Inter nella Final Four della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, competizione poi vinta dalla squadra di Simone Inzaghi in finale contro il Napoli, sarà recuperata il prossimo 28 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Nello stesso giorno, ma alle ore 18, sarà recuperato anche il match fra il Sassuolo e il Napoli, anch'esso rinviato a suo tempo a causa della Supercoppa.



Nella settimana di Inter-Atalanta (28 febbraio), l'Inter giocherà prima in trasferta sul campo del Lecce (25 febbraio) e poi in casa contro il Genoa (4 marzo), mentre l'Atalanta sarà impegnata in trasferta sul campo del Milan (25 febbraio) e poi in casa contro il Bologna (3 marzo). Per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ci sarà quindi una doppia trasferta nel giro di tre giorni a San Siro, il 25 febbraio contro il Milan e il 28 febbraio contro l'Inter.



Ricordiamo che, al momento dopo la 23esima giornata, la classifica di Serie A per quanto riguarda le prime posizioni è la seguente: Inter 57 punti, Juventus 53, Milan 49 e Atalanta 39, con Inter e Atalanta con una partita in meno.