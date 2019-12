L'Inter fa sul serio per Dejan Kulusevski. E prova a mettere il piede sull'acceleratore per anticipare la concorrenza. La dirigenza interista, infatti, ha incontrato quella dell'Atalanta: sul tavolo il cartellino del giocatore ora in prestito al Parma, con la volontà di Marotta e Ausilio di muoversi ora per prenotarlo per giugno.



L'IDEA DELL'ATALANTA - La fumata bianca non è arrivata, visto che ci sono due punti che non convincono. La prima: la valutazione. C'è distanza tra le parti, con la Dea che valuta lo svedese 40 milioni di euro . La seconda: le tempistiche. L'Inter lo vuole prima di tutti, l'Atalanta non vuole cederlo ora per giugno, facendolo di fatto prenotare al club meneghino, convinti che la valutazione, nei prossimi mesi, si possa alzare.



NUOVO APPUNTAMENTO - Fumata nera, per il momento. Sì, perché la prossima settimana ci sarà un nuovo contatto tra le parti. L'Inter prova l'accelerata decisiva, l'Atalanta prende tempo per pensare a cosa è meglio fare del trequartista che sta incantando la Serie A.



