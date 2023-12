L'urna di Nyon consegna all'Inter l'Atletico Madrid negli ottavi di UEFA Champions League e regala un precedente che richiama il Triplete: i nerazzurri infatti giocheranno quattro partite contro squadre spagnole in una singola edizione della massima competizione europea come non accadeva dalla stagione 2009/10 (quattro contro il Barcellona in quella occasione), edizione vinta dalla squadra di Mourinho a Madrid contro il Bayern Monaco. Lo evidenzia Opta.