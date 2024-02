Inter-Atletico Madrid, Inzaghi e Simeone si abbracciano a San Siro: l'ultima volta fu gol dell'1-1 VIDEO

Simone Inzaghi e Diego Pablo Simeone si incrociano nella mix zone di San Siro e si abbracciano dopo Inter-Atletico Madrid, gara vinta 1-0 dai nerazzurri nell'andata degli ottavi di finale in Champions League grazie a un gol di Arnautovic, entrato a inizio ripresa al posto dell'infortunato Thuram.







I due allenatori sono stati compagni di squadra nella Lazio per quattro stagioni dal 1999 al 2003 scendendo in campo insieme per 61 partite, l'ultima volta a San Siro contro l'Inter: era il 27 aprile 2003 e proprio Inzaghi segnò il gol del pareggio per 1-1 con un colpo di testa (esultando togliendosi la maglia) dopo l'iniziale vantaggio dei nerazzurri con l'ex di turno Hernan Crespo.