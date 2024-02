Inter-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Darmian e Dimarco sulle fasce, Llorente con Griezmann

Inter e Atletico Madrid si affrontano alle 21 a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. I nerazzurri partono in casa essendo arrivati secondi alle spalle della Real Sociedad nella fase a gironi, mentre i colchoneros hanno chiuso primi davanti alla Lazio. Secondo confronto assoluto in competizioni europee tra le due squadre, l'ultimo precedente nella Supercoppa UEFA del 2010 vinta per 2-0 dagli spagnoli.



Non ci sono sorprese tra le scelte di Simone Inzaghi, che schiera Pavard nel terzetto difensivo con De Vrij e Bastoni mentre Darmian e Dimarco si prendono le corsie esterne di centrocampo. Davanti la coppia Thuram-Lautaro Martinez non si tocca.



Diego Simeone ha sciolto l'ultimo ballottaggio: a sinistra gioca Lino, nonostante Reinildo lo insidiasse. Per il resto solo conferme, con Morata che recupera ma parte dalla panchina e Marcos Llorente in appoggio a Griezmann in attacco.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.



ATLETICO (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Llorente, Griezmann.