L'Inter che poggiava le basi sulla coppia di centravanti Lukaku-Lautaro è un vecchio ricordo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’arma letale si è inceppata sul più bello. Non che sia l’unico motivo per cui l’Inter ha dovuto abbandonare il sogno tricolore, ma di sicuro è quello più evidente. Perché in questa stagione da mille facce e da “due campionati in uno”, c’è stata un’Inter che per mesi è rimasta appesa ai gol e alle giocate straordinarie della coppia Lukaku-Lautaro. E poi c’è questa nuova Inter post lockdown, che ha fatto una fatica tremenda ad “ammazzare l’avversario” come sapeva fare nella prima parte della stagione, e che si è ritrovata con una LuLa a metà. Romelu Lukaku ha continuato a fare il leader, a far sentire il peso enorme della sua personalità sia agli avversari sia ai compagni, trascinati dai suoi muscoli e dalla sua leadership. Mentre Lautaro Martinez è rimasto nel limbo, col corpo a Milano e la testa distratta dalle mille voci di mercato”.