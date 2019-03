Antonio Conte è il primo nome per l'Inter per il dopo Luciano Spalletti, con tanto di contatti già avviati con Beppe Marotta. Ma, come scrive Libero, il Milan può scendere in campo per la corsa all'ex Chelsea: la panchina di Gattuso non appare più così salda e l'ex commissario tecnico della Nazionale è in testa nelle preferenze della dirigenza. Con l'Inter che resta in vantaggio, ma con un Milan che fa paura.