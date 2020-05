Non c’è solo l’Inter su Pierre Emerick Aubameyang. Come scrive il Mirror, anche il Real Madrid pensa al centravanti dell’Arsenal, in scadenza di contratto con il 2021. Le Merengues hanno dato un ultimatum ai Gunners, che devono fissare il prezzo del gabonese, cresciuto nel Milan. Il cartellino di Ceballos può abbassare l’esborso cash.