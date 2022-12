Per portare a casa Antonee Robinson l’Inter dovrà fare i conti con il Newcastle. Ne sono certi i colleghi di TeamTALK, che danno il club inglese come molto interessato all’esterno americano in forza al Fulham. Il 25enne, reduce una partita negativa con gli Usa al Mondiale (il riferimento è al ko per 3-1 con l’Olanda agli ottavi), è nella lista di Marotta come potenziale sostituto di Gosens, in uscita visto lo scarso utilizzo sotto la gestione Inzaghi. Oltre alla concorrenza dei Magpies, i nerazzurri devono però fare pure i conti con l’alta richiesta del Fulham, il quale lo valuta circa 20 milioni di sterline.