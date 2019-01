Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000 dell'Empoli, ha stregato mezza serie A. Il Napoli e la Fiorentina hanno preso informazioni, l'Inter è molto interessata per giugno. In esclusiva per Calciomercato.com, il presidente Fabrizio Corsi fa il punto della situazione sia sull'ivoriano che su Bennacer.



Presidente, cosa potrebbe fare l'Empoli sul mercato di gennaio?

"Poco e nulla, riteniamo che i nostri giocatori siano i migliori. Quando faremo qualcosa sicuramente sarete informati (ride ndr)".



Su Bennacer non ci sono margini per una cessione a gennaio?

"Assolutamente no, resta almeno fino a giugno".



Un messaggio arrivato anche alla Roma: per Bennacer se ne può parlare a giugno.

"La Roma non ci ha mai chiesto, in maniera concreta, Bennacer".



Il vostro gioiellino Traorè piace a tante in serie A, Inter compresa. Può confermare?

"Traorè piace a tutte le squadre che fanno o hanno fatto la Champions League, Inter compresa".



Anche il Lione si è mosso?

"Il Lione ci ha chiesto Traorè ma noi non vogliamo cedere il ragazzo a gennaio".



Su Kownacki della Sampdoria c'è interesse?

"Lo prendo come un suggerimento. Battute a parte, del mercato in entrata preferiamo non parlare fino a quando non ci sono novità".