Inter, attesa la reazione post Bologna: ha sempre vinto dopo ogni ko, ora c'è la "bestia nera" Milan

a causa del fitto calendario e degli impegni ravvicinati?Tutti quesiti ammissibili, tutte domande lecite la cui risposta – come sempre – la fornirà il campo nei prossimi giorni e nelle settimane a venire che ci separano dal finale di stagione, ma– al di là delle polemiche nate a seguito della meravigliosa rete di Orsolini – s. Si può fare, si deve fare meglio è il messaggio chiaro e limpido lanciato da uno dei leader nerazzurri, Nicolò Barella, al termine della sfida del Dall’Ara. Perché. È comprensibile, dunque, che ci sia amarezza per aver dissipato quel vantaggio di 3 punti in campionato e aver permesso al Napoli – che sulla carta ha un calendario più agevole – di tornare in piena corsa per lo Scudetto. Ma questo è ciò che lascia la sconfitta di Bologna e riguarda il passato,

, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Sarà l’inizio di un tour de force che può portare l’Inter verso il superamento di un primato storico per il calcio italiano: quei 61 impegni stagionali che videro coinvolti i rossoneri di Ancelotti nel 2003.. C’è tanto, troppo in ballo. E dunque il derby rappresenta quel dentro o fuori, quel momento di svolta che può cambiare l’annata in un senso o nell’altro: lasciare che sia il Milan a strappare il pass per l’atto finale vuol dire concludere l’annata a quota 0 derby vinti e sancire l’addio definitivo al traguardo Triplete;

ed evitare strascichi negativi verso il finale di stagione che possano mettere in discussione un anno di questo livello nel momento più bollente e infernale.Siamo al punto cruciale, allo snodo fondamentale del 2025 nerazzurro. Ma c’è un fattore sul quale i meneghini possono contare: la capacità di riprendersi immediatamente.(di cui due per mano del Milan e di cui una è costata un trofeo, la Supercoppa Italiana).: sconfitta nel derby di andata in campionato, vittoria 2-3 con l’Udinese; ko con il Leverkusen in Champions, successo dominante per 0-6 all’Olimpico contro la Lazio; sconfitta in Supercoppa, vittoriaa a Venezia; ko con la Fiorentina per 3-0, successo per 2-1 sempre con i viola: e infine sconfitta a Torino con la Juventus, vittoria casalinga con il Genoa., la stessa da avere sino al 31 maggio e oltre (visti gli impegni al Mondiale per Club). Per centrare la storia, per inseguire quel sogno chiamato Triplete.

