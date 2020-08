Attesa dell'Inter per quanto riguarda le condizioni di Alexis Sanchez: il cileno non ci sarà sicuramente per la semifinale di lunedì contro lo Shakthar Donetsk, in seguito all'infortunio muscolare riportato negli ultimi minuti del match vinto contro il Bayer Leverkusen, ma spera ancora di poter recuperare per l'eventuale finale di Europa League del 21 agosto a Colonia, contro la vincente di Manchester United-Siviglia.



OGGI GLI ESAMI - Nella giornata di oggi ci saranno gli esami: la Gazzetta dello Sport scrive che se non ci fosse lesione l'ex Udinese potrebbe provare a rientrare per l’ultimo atto della competizione, in caso contrario la sua stagione sarebbe invece terminata in anticipo.