Il nuovo acquisto interista, Emil Audero, si è presentato ai microfoni di Inter Tv, queste le sue parole.



PRIME PAROLE - “Essere qui è aver fatto un salto di qualità. Arrivo in un grande club che pochi mesi fa ha raggiunto una finale di Champions League. Sono molto contento e tanto motivato. Mi reputo un portiere moderno, e anche molto professionale. Dal punto di vista tecnico mi definisco un portiere di porta che sa dire la sua su tutti gli aspetti. Nella mia testa questo è un passaggio importante e mi auguro di dare seguito a quello che sono le mie volontà. Sono qui per crescere e confrontarmi con i migliori. Sono contento di ritrovare Barella, Bastoni e Dimarco, con cui ho condiviso parecchio dai tempi dell’Under 15. E’ bello vederli qui come compagni di squadra. Obiettivi? Cercherò di giocare e di vincere più trofei possibili”.