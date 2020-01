Una missione che può essere decisiva. ​Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è in viaggio per Londra dove incontrerà i dirigenti del Tottenham per sbloccare la trattativa che porta a Christian Eriksen. L'idea è quella di portare il danese subito a Milano, per metterlo a disposizione di Conte. La scelta del Barcellona di non cedere Vidal ha accelerato l'affare Eriksen, diventato la priorità nerazzurra. Marotta ha già l'accordo col giocatore, sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo da 7,5 milioni di euro più bonus a stagione, resta da trovare quello con gli Spurs, ormai sicuri di perderlo. L'Inter ha offerto 10 milioni, il Tottenham ne vuole il doppio, il viaggio di Ausilio servirà per arrivare a un punto d'incontro. Eriksen si avvicina all'Inter.