Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato di Lautaro Martinez e della trattativa col Barcellona.



“Per quanto riguarda Martinez c’è solo una strada che può portarlo lontano dall’Inter, che è quella del pagamento della clausola. Una clausola che esiste e scade i primi giorni di luglio, non durerà a lungo. In questo periodo non stiamo affrontando il tema Lautaro con nessuno perché contiamo su di lui, è un asset importante e puntiamo su di lui. Molte società ci hanno contattato per Lautaro, tra queste la più decisa è il Barcellona, non lo nascondo, ma so cosa abbiamo detto a loro, non abbiamo intenzione di venderlo, vogliamo tenere i calciatori più importanti e rinforzarci”.