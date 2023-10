Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, ospite d'eccezione dell'evento di consegna dei diplomi ai partecipanti al corso da direttore sportivo della Federazione Calcistica Albanese, ha smentito l'interesse per Armando Broja: "No, mi dispiace, ma non è vero, perché siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so che sta recuperando da un grave infortunio e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale. Ma all'Inter non c'è alcuna possibilità", le parole raccolte da sport.rtsh.al.