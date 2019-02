Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, parla a DAZN prima della sfida contro il Parma. Le prime parole sono dedicate a Ivan Perisic: "L'ho visto molto bene come tutta la squadra. Il suo discorso si è chiuso il 31 gennaio. Normale che quella settimana ha dato fastidio a tutti, giocatore in primis. Ma ora siamo ripartiti, lui ha lavorato bene e siamo convinti che presto rivedremo il miglior Perisic".



SU RAKITIC - "Rakiti? Ne parlate voi... Non parliamo della prossima squadra, pensiamo a come fare esprimere al meglio i nostri giocatori. Al futuro ci penseremo".