Nel corso dell'intervista concessa a margine dell'evento alla Triennale di Milano per l'evento "Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora il solo talento?", il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato esplicitamente del futuro di Onana



"In questo momento, Onana è il portiere dell'Inter. E' uno dei punti di forza della squadra e noi con i giocatori forti vorremmo andare avanti. Se arriveranno opportunità, le valuteremo e le ascolteremo, ma ad oggi non sono arrivate o non rispettano le nostre aspettative. Il discorso Onana finisce qua, il 13 luglio c'è il raduno e lui si presenterà. Se da qui ai prossimi 15-20 giorni ci saranno dei movimenti legati a entrate ed uscite, non per forza legate ai titolarissimi, valuteremo tutto. In questo momento non ci sono né date né scadenze né la voglia di privarsi di nessuno".