Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, non ha chiuso a nuovi innesti ma ha spiegato che altri rinforzi potranno arrivare agli ordini di Conte solo a seguito della cessione dei vari esuberi in rosa.



“Numericamente siamo apposto, anzi, dobbiamo definire qualche uscita di calciatori che per noi sono in più e per questo non sono previsti nuovi inserimenti se non per opportunità di mercato che però devono passare comunque da uscite”.