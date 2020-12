Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato di quello che sarà il mercato della società nerazzurra.



Che lettera di Natale possono scrivere i tifosi dell’Inter?

“La nostra idea è quella di affrontare queste prossime due partite e poi fare il punto della situazione. Siamo tutti i giorni insieme in Pinetina e abbiamo deciso di affrontare queste dinamiche solo al termine del 2020”.



Il punto sulla situazione Nainggolan?

“Vediamo, abbiamo parlato con lui anche di recente e sono sicnero, il ragazzo ha lavorato molto bene in questi mesi. È stato un professionista esemplare. Abbiamo parlato con lui per capire le esigenze, è normale voglia giocare. Ma siamo chiari, non regaliamo niente a nessuno. Poi se possiamo accontentare questo ragazzo, che si è dimostrato molto serio, lo faremo”



Cosa ruberei al Milan? c'è Massara che sta ascoltando.

“Abbiamo provato a chiedergliene uno ma non me l’hanno mai dato. Kessié? Lo sa Massara il nome”.



Può interessare Gomez?

“Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri, l’Atalanta sono amici, sappiamo che c’è qualcosa che non va, ma ne restiamo fuori. Poi la stima per Gomez c’è”.