Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio è tornato sul tema Icardi e ha spiegato come l'Inter non metta in discussione l'attaccante e procederà sull'argomento rinnovo.



“Una scelta condivisa, ci sono motivi seri e validi, non c’è da spiegare niente di più. C’è stata anche una considerazione rivolta verso l’uomo, perché ci sarà stata sicuramente anche sofferenza, ma rimane un calciatore che ha dato e darà tanto all’Inter. La foto mentre faceva fisioterapia? Posso solo dire che Icardi era a disposizione e tra i convocati, ha scelto di non venire e non era infortunato. Tutti i calciatori fanno fisioterapia dopo l’allenamento. Comunque noi siamo qua, il professionista e il bomber non sono in discussione. Se abbiamo colpe per non avergliela tolta prima? Noi ci guardiamo sempre dentro, non so se andava tolta prima o dopo, so solo che nel calcio deve prevalere il noi all’io e il noi significa rispettare squadra e club, se questo non avviene bisogna prendere provvedimenti. Come gestiremo adesso Icardi? Adesso bisogna tornare e parlarci, ieri è stato tutto molto veloce. Abbiamo tutta l’intenzione di lavorare al recupero del calciatore, anche se non abbiamo mai messo in discussione le sue prestazioni sul campo. Abbiamo messo in discussione altri aspetti, quello dell’essere capitano. Ma ripeto, faremo di tutto per mettere Icardi nelle condizioni di seguirci e proseguiremo nel discorso rinnovo, non ci facciamo condizionare dalla fascia. Una sospensione alla Nainggolan per la non risposta alla convocazione? Non abbiamo ancora pensato a nulla, da questa mattina stiamo cercando di parlare solo della partita. Domani faremo delle valutazioni”