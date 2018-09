Piero Ausilio, ds dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i nerazzurri e il Bologna.



SU ICARDI - "C'è stato un problema fisico ieri per Icardi e per Lautaro, essendo molto recenti dovremo verificarli nei prossimi giorni, ma gioca Keita preso proprio per avere un'altra scelta davanti. Mettiamo in campo una squadra comunque competitiva al di là delle eventuali assenze".



SU NAINGGOLAN - "Nainggolan non lo scopriamo certo oggi, l'unico problema è che ha potuto lavorare poco, ha saltato la preparazione ma ha un'esperienza, una qualità e una voglia che gli permettono di poter dare tanto. Vuole fare bene come tutta la squadra".



SU BORJA VALERO E JOAO MARIO - "Borja Valero e Joao Mario e sono due risorse che il mister ha lì, come Gagliardini che oggi infatti gioca; con Borja Valero, Gagliardini, Vecino, Nainggolan, abbiamo un reparto completo. Oggi è difficile trovare un regista, chi ce li ha se li tiene stretti, vedi Pjanic alla Juve".



SULLA SQUADRA - "Dobbiamo continuare a lavorare, stare insieme e crescere quotidianamente. Sono tranquillo perché vedo lo staff lavorare bene, si può partire bene o meno bene ma se hai la convinzione di progetto, qualità di squadra e di lavoro sono tranquillo e mi sento di tranquillizzare i nostri sportivi. Una squadra fatta di giocatori di esperienza, giovani di talento, staff di prim'ordine, devono per forza portare a un buon risultato, ne sono convinto".