Altra partita, altro sold out. La Roma chiama, l'Olimpico risponde presente. Ieri sera c'erano più di 60mila spettatori a seguire la vittoria in Europa League contro il Salisburgo. Sorrisi finali, applausi e passaggio del turno.- I giocatori della Roma li conosce bene - Smalling, in scadenza a giugno, è uno dei possibili nomi per la difesa del prossimo anno - gli occhi erano puntati sui gioielli della squadra austriaca., attaccante svizzero classe 2000 che in questa stagione ha totalizzato 10 gol e 3 assist in 26 partite.- Proprio lì, in quello stadio, qualche mese fa Okafor chiuso le porte del Mondiale all'Italia con una grande prestazione.. Ausilio era lì a seguirlo ma il ragazzo non ha rubato particolarmente l'occhio e a l'Inter è ancora concentrata su Marcus Thuram che si svincolerà dal Borussia Monchengladbach (occhio alla concorrenza del Bayern e di club di Premier League).- Chi invece ha avuto, consapevole che il giocatore vorrebbe lasciare l'Austria per fare il salto in una big, ma al momento la richiesta non scende sotto i 35 milioni di euro. Il Milan valuta e riflette. L'Inter, invece, è proiettata altrove.