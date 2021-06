Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio ha raccontato dal palco dell'inaugurazione del calciomercato estivo 2021/22 a Rimini un aneddoto legato a Pessina e Kondogbia, un piccolo grande rimpianto per i nerazzurri.



"Galliani ha speso 30mila euro per Pessina, noi per Kondogbia 30 milioni. A posteriori sarebbe stato meglio prendere Pessina, non è andata benissimo. L'investimento non ripagò per quelle che furono poi le successive prestazioni".