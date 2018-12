Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato il protagonista di una lunga intervista a Sky Sport che andrà in onda nei prossimi giorni. Eccone una breve anticipazione, in particolare sul possibile arrivo di Luka Modric in nerazzurro "Non ci credevo fino in fondo, ma al tempo stesso non vedo perché non si possa sognare. La scorsa estate mi limitai a dire: 'Noi siamo qui, se il Real Madrid pensa si possa realizzare possiamo parlarne'. Se può tornare come idea? Parliamo di calciatori molto importanti e di qualità, nel calcio non puoi mai dire mai a niente".