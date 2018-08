Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, arrivato a Madrid ha rilasciato due battute a Sky Sport: "Modric? Siamo qui per la partita...", il tutto seguito da un sorriso. La trattativa va avanti, con Modric in costante contatto col presidente Florentino Perez: domani l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in amichevole, ma un orecchio sarà sicuramente orientato verso il Bernabeu...