Malcom è un obiettivo dichiarato, ma l’Inter si da tempo. Ausilio ha sistemato quelle che per la società erano le urgenze più impellenti e adesso si appresta ad ultimare la rosa senza ansie. Prima di pensare all’attaccante del Bordeaux, il direttore sportivo nerazzurro cercherà di completare i reparti che Spalletti ritiene maggiormente carenti: un terzino destro e un centrocampista sono le priorità della società nerazzurra, che però lavora su diversi profili.



CHI FA SPAZIO A MALCOM? - Non tradiscano i 45 milioni di plusvalenze già raggiunti entro la fine del mese di giugno, l’Inter avrà ancora necessità di vendere, questa volta concentrandosi su qualche elemento appartenente alla rosa della prima squadra: sul mercato ci sono Eder, Vecino, Candreva, Borja Valero, Joao Mario, Pinamonti e forse anche Karamoh, se proprio lì davanti non dovesse sbloccarsi niente. Indipendentemente dalle cessioni, l’Inter farà sicuramente qualcosa sia in linea mediana che sulla fascia destra, mentre non sarà così per l’attacco, dove l’arrivo di Malcom mette in preventivo almeno una cessione che faccia spazio al brasiliano.



DEMBELE E BARELLA - Da registrare anche l’incessante interesse per Nicolò Barella: molto difficile ma non impossibile che il centrocampista lasci la Sardegna quest’estate ma Ausilio continua ad aggiornarsi in merito e se i nerazzurri riuscissero a vendere almeno due centrocampisti potrebbero anche decidere di presentare immediatamente un’offerta a Giulini. Al momento sul giocatore è forte anche il pressing della Roma, ma l’Inter non abbassa il livello d’attenzione su questo centrocampista che ormai inizia sempre più a far parlare di sé. Per Dembélé, invece, si attenderà la fine del Mondiale ma i nerazzurri inizieranno presto a fare sul serio.