Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha preso parte ad un evento presso la Triennale di Milano. Nell'occasione, l'uomo mercato nerazzurro si è soffermato con queste parole sull'arrivo dell'ultimo acquisto Davide Frattesi: "E' proprio il tipo di calciatore che fa al caso nostro. Un ragazzo che già nel settore giovanile della Roma ha fatto parlare di sè e che successivamente si è costruito un percorso di crescita, passando anche dalle categorie inferiori. Io ho avuto modo di seguirlo pure al Monza, poi ha fatto due anni molto buoni in A col Sassuolo. Sempre in crescendo e con quella fame che ha caratterizzato questo percorso e che non ha mai perso".





Ausilio ha poi aggiunto: "un conto è giocare per fare bella figura, un altro per conquistare trofei e vincere campionati, ma non ho dubbi Frattesi che si dimostrerà nuovamente all'altezza".