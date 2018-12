Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, intervistato da Sky Sport, ha parlato a pochi minuti dal match contro il PSV. Queste le sue parole: "Abbiamo aspettato tanto tempo questa sfida. Per noi è una grande occasione: dobbiamo arrivare a dieci punti e fare il nostro. Nel caso, saremmo soddisfatti".



SULLA FORMAZIONE DEL BARCELLONA -"Onestamente, in questi casi è preferibile non parlare mai con i giocatori di queste cose. Il nostro obiettivo è pensare soltanto a questa partita".